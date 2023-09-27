Эксперты оценили объем автокредитования в России в триллион рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала 2023 года объем автокредитования в России составил порядке 1 трлн рублей. Это на 40% больше, чем за весь прошлый год, и на 20% — чем за аналогичный период рекордного 2021 года, подсчитали в ВТБ.

В Татарстане объем автокредитования с начала года составил 6,3 млрд рублей. Республика вошла в топ-5 регионов Росси по выдаче кредитов на покупку машины, сообщили «Реальному времени» в банке.

Лидерами по выдаче автокредитов стали Москва и Московская область. Второе место разделили Санкт-Петербург и Ленинградская область. В топ-5 вместе с Татарстаном вошли Краснодарский край и Челябинская область.

В сентябре 2023 года средняя сумма автокредита составила 1,3 млн рублей. На новые машины чек выше — 1,7 млн рублей. На автомобили с пробегом россияне берут в среднем 1,2 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу ВТБ, за осень и первый месяц зимы объем автокредитования может достичь 500 млрд рублей, что составит треть годового показателя. В целом за год общая сумма выданных кредитов на покупку машины может достичь 1,5 трлн рублей, что вдвое выше, чем в 2022-и, и на треть больше, чем в 2021-м.

— В этом году российский рынок автокредитования растет очень высокими темпами, на что влияют как реализация отложенного спроса прошлого года, так и в целом восстановление авторынка. В конце лета дополнительным фактором, подстегнувшим спрос заемщиков, стал рост ключевой ставки, который традиционно отражается на стоимости заемных средств, — прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Напомним, объем выданных в Татарстане за январь — июль 2023 года автокредитов вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 28,7 млрд рублей. Республика стала лидером по приросту среди 30 регионов России.



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Галия Гарифуллина