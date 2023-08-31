В Татарстане за семь месяцев удвоился объем автокредитования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Объем выданных в Татарстане за январь — июль 2023 года автокредитов вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 28,7 млрд рублей. Республика стала лидером по приросту среди 30 регионов России, следует из данных НБКИ.

По объему выданных за семь месяцев автокредитов Татарстан занял 4-е место. В топ-3 вошли Москва (56 млрд рублей), Московская область (44,4 млрд рублей) и Санкт-Петербург (38,2 млрд рублей).

Замыкает рейтинг из 30 российских регионов-лидеров по итогам января — июля Белгородская область. Ее жители за этот период взяли на покупку машин кредиты на общую сумму 5,7 млрд рублей, что на 87,4% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, сведения от которых поступают в НБКИ, за январь — июль 2023 года выдали автокредиты на 628,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта сумма выросла на 71,5%.

Напомним, по данным НБКИ, в Татарстане за июль 2023 года выдали 4 052 автокредита, что на 17,9% больше, чем за июнь. По их количеству республика вошла в топ-5 российских регионов, заняв четвертое место.



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Татьяна Демина