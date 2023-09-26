За восемь месяцев в консолидированный бюджет Татарстана поступило 355,5 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С января по август 2023 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 355,54 млрд рублей при скорректированном годовом плане в 435,13 млрд рублей. Такие данные приводятся в отчете Министерства финансов республики.

Что касается источников поступления средств, то налоговые и неналоговые доходы за восемь месяцев этого года достигли 395,44 млрд рублей. Самым крупным из них оказался налог на прибыль — 197,66 млрд. На втором месте налог на имущество — 36,62 млрд рублей. Далее идет налог на товары, работы и услуги — 27,01 млрд, и налог на совокупный доход — 17,89 млрд.

Кроме того, по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» республиканский бюджет получил 3,23 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце августа заместитель министра финансов Татарстана Алла Анфимова рассказала, что республика по объему мобилизованных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета регионов России за январь — июль 2023 года занимает 7-е место в стране. В Приволжском федеральном округе регион лидирует.



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Максим Кокунин