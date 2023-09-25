В Казани 25 сентября зафиксировали температурный рекорд

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани 25 сентября максимальная температура воздуха составила +26,1 °С, согласно данным авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт».



Метеостанция Казань в Приволжском районе города показала максимальную температуру воздуха +25,3 °С.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 25 сентября в Казани был зафиксирован в 2015 году и составлял +25 °С.

В воскресенье, 24 сентября, в Казани температура воздуха обновила рекорд, достигнув +26,2 °С. До такой же отметки в этот день она поднималась в 2015 году.

В Казани в минувшие выходные — 23 и 24 сентября — среднесуточные температуры воздуха превысили норму на 7—8 градусов. В выходные в Татарстане воздух прогревался до +22..+27 градусов. Сухая и очень теплая погода в республике установилась из-за влияния обширного антициклона. Во вторник, 26 сентября, на севере Приволжского федерального округа тоже ожидается аномально жаркая погода.



По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, очень теплая и сухая погода сохранится до конца сентября. Температуры воздуха в дневное время могут достигать +24 градусов.



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Маргарита Головатенко