В Приволжском федеральном округе ожидаются аномальная жара и заморозки

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Во вторник, 26 сентября, на севере Приволжского федерального округа ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозу, завтра среднесуточные температуры на севере ПФО превысят климатическую норму на 7 градусов и более. В последующие двое суток — 27—28 сентября — ожидаются ночные заморозки до -1°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане до конца сентября ожидается очень теплая и сухая погода. Днем воздух будет прогреваться до +24 градусов. Во вторник прогнозируется до +22°С.



В минувшие выходные в столице Татарстана среднесуточные температуры воздуха превысили норму на 7—8 градусов. Воздух прогревался до +22... +27 градусов. В воскресенье, 24 сентября, в Казани температура воздуха обновила рекорд, достигнув +26,2°С.



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Татьяна Демина