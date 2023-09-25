Новости общества

18:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане экс-директор предстанет перед судом за долг по зарплате на 1 млн рублей

17:55, 25.09.2023
В Татарстане экс-директор предстанет перед судом за долг по зарплате на 1 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

43-летний бывший директор фирмы в Татарстане предстанет перед судом из-за долга по заработной плате в 1 млн рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

СК считает, что директор с августа 2021 года по март 2023 года не выплачивал механику зарплату и полагающуюся тому компенсацию за ее невыплату. В 2022 году он незаконно уволил механика, но суд решил отменить приказ. Однако обвиняемый так и не выплатил сотруднику заработанные им деньги. Так накопился долг в размере 1 млн рублей.

Следствие установило, что организация имела в наличии достаточные для полного погашения задолженности средства, однако они направлялись на иные нужды.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В сентябре, после возбуждения уголовного дела, одна из татарстанских фирм выплатила своим работникам почти полмиллиона рублей. Руководство с мая 2021 по ноябрь 2022 года не выплачивало заработную плату сотрудникам.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также