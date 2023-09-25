В Татарстане экс-директор предстанет перед судом за долг по зарплате на 1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

43-летний бывший директор фирмы в Татарстане предстанет перед судом из-за долга по заработной плате в 1 млн рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



СК считает, что директор с августа 2021 года по март 2023 года не выплачивал механику зарплату и полагающуюся тому компенсацию за ее невыплату. В 2022 году он незаконно уволил механика, но суд решил отменить приказ. Однако обвиняемый так и не выплатил сотруднику заработанные им деньги. Так накопился долг в размере 1 млн рублей.

Следствие установило, что организация имела в наличии достаточные для полного погашения задолженности средства, однако они направлялись на иные нужды.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В сентябре, после возбуждения уголовного дела, одна из татарстанских фирм выплатила своим работникам почти полмиллиона рублей. Руководство с мая 2021 по ноябрь 2022 года не выплачивало заработную плату сотрудникам.



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Маргарита Головатенко