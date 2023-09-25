Скончался пропавший режиссер БДТ Александр Никаноров

Режиссер Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александр Никаноров скончался на 41-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.



Александр Никаноров пришел в БДТ в 2014 году. Он ставил спектакли «Алиса», «Пьяные», «Эрендира», «Война и мир Толстого», «Привидения», «Игрок», «Жизнь впереди», «Ночной писатель», «В поисках утраченного времени», «Три сестры», «Лето одного года», а еще режиссировал разные мероприятия театра.

Александр работал над собственными постановками («Гроза» в Камерном театре Малыщицкого, «Затмение» и «Люблю» в театре «ЦЕХЪ»), над перформативными проектами «Маршрут «Старухи» и Taste X, снимался в кино и сериалах.

— Невозможно поверить, что Саши больше с нами нет. Когда Саша пропал, на поиски вместе с полицией и «ЛизойАлерт» отправились все те, кто считал себя его другом и товарищем — и таких людей оказалось очень много. Мы очень его любили. От всей души соболезнуем всем друзьям, близким и родным Саши. Светлая ему память, — указано в сообщении театра.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» в Санкт-Петербурге подтвердили гибель режиссера. О причинах смерти не сообщается.

Режиссера искали с 21 сентября. По словам друзей и родных, Александр уехал из дома на велосипеде и оставил телефон. Больше близкие его не видели. Его коллеги сообщали о том, что в последний раз его видели выходящим из электрички на вокзале в Токсово 21 сентября в 15.47 мск.



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Маргарита Головатенко