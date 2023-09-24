В Санкт-Петербурге пропал режиссер БДТ Александр Никаноров
В Санкт-Петербурге с 21 сентября идут поиски режиссера Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александра Никанорова. К поискам подключился поисковый отряд «Лиза Алерт» и полиция.
По словам друзей и родных, Александр уехал из дома на велосипеде и оставил телефон. Больше близкие его не видели. По обновленной информации, как сообщают его коллеги, поступила информация о том, что в последний раз его видели выходящим из электрички на вокзале в Токсово 21 сентября в 15:47 по мск.
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