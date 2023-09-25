Совет Федерации РФ поддержал выдвижение Илдуса Нафикова на пост прокурора Марий Эл

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Действующий прокурор Татарстана Илдус Нафиков займет аналогичный пост в Марий Эл. Его кандидатуру по представлению президента РФ сегодня одобрили на заседании Совета Федерации страны — осталось дождаться президентского указа, передает журналист «Реального времени».



Вопрос о новом прокуроре Марий Эл был внесен в повестку еще на прошлой неделе.

В минувшую пятницу полпред президента в Совфеде Артур Муравьев представил кандидатов сенаторам, а подробную информацию о них изложил заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин. В заседании участвовали руководители и члены профильных комитетов: по конституционному законодательству и государственному строительству; по обороне и безопасности; по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера; по регламенту и организации парламентской деятельности.

скриншот realnoevremya.ru с трансляции council.gov.ru

По результатам члены комитетов поддержали все предложенные президентом РФ кандидатуры: Илдуса Нафикова — для назначения на должность прокурора Марий Эл, Альберта Суяргулова — на должность прокурора Татарстана, Михаила Филичева — прокурора Республики Бурятия.

Согласно Конституции РФ, президент Российской Федерации назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ. Сегодня результат консультации озвучили на первой осенней сессии Совфеда.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Напомним, о возможном переводе прокурора РТ в соседний регион источники «Реального времени» сообщали в апреле 2023-го. Пост главы надзорного ведомства в Татарстане Илдус Нафиков занимал два пятилетних срока подряд — с сентября 2013-го. При этом десять лет назад его назначали приказом генпрокурора РФ после согласования с парламентом республики.

Ожидается, что сегодня Совфед проголосует и по кандидатуре нового прокурора Татарстана — на место Нафикова глава государства предлагает назначить зампрокурора Санкт-Петербурга, советника юстиции Альберта Суяргулова.