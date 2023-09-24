Татарстанцев предупредили о сильном ветре и тумане в понедельник

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстанцев предупредили о сильном ветре и тумане в понедельник, 25 сентября. Об ухудшении погодных условий сообщает Гидрометцентр республики.

Так, ночью и утром в отдельных районах республики и в Казани ожидается туман. Порывы ветра днем могу достигать до 15 м/с.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 25 сентября, вероятность осадков небольшая. Днем воздух прогреется до +21..+26 °С. Во вторник, 26 сентября, в республике местами возможен небольшой дождь. Днем прогнозируется от +19 до +24 градусов.



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Илина Хакимова