Татарстанцев предупредили о сильном ветре и тумане в понедельник
Татарстанцев предупредили о сильном ветре и тумане в понедельник, 25 сентября. Об ухудшении погодных условий сообщает Гидрометцентр республики.
Так, ночью и утром в отдельных районах республики и в Казани ожидается туман. Порывы ветра днем могу достигать до 15 м/с.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 25 сентября, вероятность осадков небольшая. Днем воздух прогреется до +21..+26 °С. Во вторник, 26 сентября, в республике местами возможен небольшой дождь. Днем прогнозируется от +19 до +24 градусов.
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