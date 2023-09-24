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Мост через Казанку в Арске стал победителем Всероссийской архитектурной премии

15:15, 24.09.2023
Мост через Казанку в Арске стал победителем Всероссийской архитектурной премии
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Пешеходный мост через Казанку в Арске стал победителем Всероссийской архитектурной премии «АРХИWOOD», об этом сообщило правительство Татарстана.

По итогам голосования его признали лучшим архитектурным сооружением из дерева в номинации «Малый объект».

Исторический мост, который пролегал через реку в XIX веке, восстановили в рамках проекта «ТатАрские предания — в город старой дорогой по улице Коммуны».

Проекты Татарстана вошли в список альманаха «100 лучших проектов России 2020—2023» от архитектурного журнала «Проект Россия». Международное жюри выбирало из 400 лучших объектов со всей страны.

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Илина Хакимова
ОбществоКультура Татарстан

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