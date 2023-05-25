Проекты Татарстана вошли в список лучших по версии ведущего архитектурного журнала

Фото: Институт развития городов Татарстана

Проекты Татарстана вошли в список альманаха «100 лучших проектов России 2020-2023» от архитектурного журнала «Проект Россия». Международное жюри выбирало из 400 лучших объекты со всей страны, сообщили «Реальному времени» в фонде «Институт развития городов Татарстана».

Одним из лучших стал проект «320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой» — обновление знаменитой лестницы и смотровой площадки на горе Вшиха. Они тесно связаны с речным туризмом в Тетюшах. Авторы проекта — Dialog Urban Planning.

Также жюри оценили крытый комплекс экстрим-парка «Урам». Это спортивное и культурное пространство площадью 7 900 квадратных метров. Здесь есть фанерное море для BMX-фристайла, бетонный боул для скейтбординга, стрит-плаза и множество помещений: лекторий, танцевальный класс, студия диджеинга и многое другое. Проектом занимались Kosmos, Legato sports architecture, Orchestra Design.

Фото: Институт развития городов Татарстана

В альманах также вошел проект обновления гимназии №175. После трагедии в мае 2021 года здание кардинально изменили за 100 дней. Ее перестроили с учетом рекомендаций психологов и международного опыта по трансформации таких объектов. На территории появился «Сад памяти» — он заменяет мемориал. Авторы проекта — «Архдесант» и AKVK&Partners.

Напомним, проект павильона визит-центра в туристско-рекреационном кластере «Камское устье. Диңгез — Море Татарстана» вошел в шорт-лист XVII сезона Международной премии в области архитектуры и дизайна Eurasian prize 2022. Его оценят жюри из 16 стран мира: Бангладеш, Бельгии, Китая, Франции, Германии, Великобритании, Индии, Италии, Казахстана, Ливана, Нидерландов, Новой Зеландии, Польши, России, США, Швейцарии.

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Айрат Назипов