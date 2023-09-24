Стало известно, кого избрали на должности глав ДНР и ЛНР

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики избрали на пост главы региона Леонида Пасечника, а депутатами Донецкой Народной Республики был избран Денис Пушилин, сообщает «РИА Новости».

На заседании в Луганске присутствовали 49 депутатов, а в заседании парламента ЛНР принял участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

За кандидатуру Пасечника проголосовали единогласно все 49 депутатов.

Сергей Кириенко также принимал участие в инаугурации руководителя ДНР — Дениса Пушилина.

— Даю слово оправдать ваше доверие и сделать все, чтобы мир и благополучие как можно скорее вернулись в наши дома. Чтобы наш любимый Донбасс сиял на карте России огнями великих строек и славных трудовых побед, — заявил он.

В субботу губернаторов избрали еще в двух новых регионах: Евгений Балицкий стал главой Запорожской области, а Владимир Сальдо — Херсонской области.



Глава Центральной избирательной комиссии страны Элла Памфилова сообщила, что, по уточненным данным, явка избирателей в Единый день голосования — 2023 составила 45,6%. Показатель стал рекордным для региональных выборов за последнее десятилетие.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова