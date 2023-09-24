Госдума в приоритетном порядке рассмотрит вопросы помощи участникам спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Вопросы оказания помощи участникам спецоперации в получении технических средств реабилитации, а также другой помощи будут рассмотрены на следующей неделе на совещании с депутатами. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Нам важно сделать все, чтобы наши солдаты и офицеры были обеспечены всем необходимым. Бюрократия и несогласованность на межведомственном уровне не должны мешать этому. Такое поручение дал президент. Это касается получения технических средств реабилитации, оказания медицинской, социальной и иной помощи. В приоритетном порядке займемся решением этих вопросов, — цитирует его «Интерфакс».

Володин подчеркнул, что на следующей неделе состоится совещание с депутатами Госдумы по вопросам оказания помощи участникам СВО с целью достижения поставленных президентом задач.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На этой неделе президент России Владимир Путин высказался за то, чтобы выделить дополнительные ресурсы для обеспечения участников спецоперации современными средствами реабилитации.

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Айрат Назипов