Музыкант Никита Забелин прочитает казанцам лекцию

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В казанском экстрим-парке «Урам» в субботу, 23 сентября, в 16.00 состоится лекция от музыканта Никита Забелина. Ее тема — «Как идее прорваться через медиа-шум?».

Как сообщает пресс-служба республиканского Минмола, событие пройдет в рамках Всероссийского фестиваля креативных индустрий «Город — RE’ACTOR». В эти выходные в парке «Урам» гостей ждет образовательный блок, дискуссионная программа, выставки резидентов и маркет локальных брендов.

Никита Забелин — музыкант, диджей, основатель объединения Resonance, ведущий одноимённой радиопрограммы на Studio21, куратор образовательной программы в Moscow Music School и создатель проекта RESOhub.

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Айрат Назипов