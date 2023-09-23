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Губернатор Севастополя предупредил о ракетной опасности в городе

09:58, 23.09.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Губернатор Севастополя предупредил о ракетной опасности в городе
Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о ракетной опасности в городе.

— Внимание всем! Ракетная опасность, — написал он в своем telegram-канале.

Он напомнил, что нужно плотно закрыть окна в квартирах и не подходить к окнам. Также жителям следует перекрыть газ, воду и отключить электричество.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Ранее Развожаев сообщил, что в городе, по предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны. Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки. На место выехали спецслужбы.

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Айрат Назипов
Происшествия

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