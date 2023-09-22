На ремонт дорог в двух районах Казани выделят свыше полумиллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани на ремонт дорог выделят 546,2 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», привести в порядок нужно участки в Ново-Савиновском и Вахитовском районах города.

В первом случае нужно отремонтировать участок улицы Фатыха Амирхана от ул. Четаева до «Миллениума», а во втором — от моста до улицы Николая Ершова.

Общая протяженность участков — 1,980 км. Работы необходимо завершить до 20 октября 2024 года. Заказчиком выступило ГБУ «Дирекция финансирования ПДР.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На первый этап ремонта моста «Миллениум» в Казани — участок движения от ул. Фатыха Амирхана в сторону ул. Вишневского — выделили 740,3 млн рублей. Физический объем работ на объекте оценивается в 840,965 погонного метра. Срок их завершения был установлен на 20 октября 2024 года.

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Айрат Назипов