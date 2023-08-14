В России проверят рост цен на лекарства и корма для животных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Генпрокуратура и ФАС проверят рост цен на корма и ветпрепараты для домашних животных. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова.

В материале уточняется, что с начала года стоимость указанной продукции увеличилась в среднем на 20—30%. При этом осенью ожидается новый скачок. Продавцы и эксперты объясняют рост цен санкциями, а также наличием в кормах иностранных компонентов.

Как уточнил Владимир Бурматов, ему регулярно поступают жалобы россиян на эту тему. По его информации, домашние животные есть у 57% семей, а вопрос ценовой политики имеет высокую социальную значимость. По этой причине он обратился в ФАС и Генпрокуратуру.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— По поручению Генерального прокурора РФ принят к производству запрос о росте цен на корма для домашних животных и ветеринарные препараты. По запросу организована проверка, — говорится в ответе надзорного ведомства депутату.

В конце июня посол Италии в Москве Джорджо Стараче обсудил с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом вопросы возвращения на российский рынок итальянских кормов для животных. Ограничения на ввоз в Россию кормов итальянских компаний ввели в марте. Основанием для запрета стало выявление в продукции многочисленных несоответствий.

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Айрат Назипов