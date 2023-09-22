В Минцифры оценили разработанное в Татарстане IT-решение
Министр цифрового развития России Максут Шадаев оценил разработанную в Татарстане информационную систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС»). В ходе посещения выставочной экспозиции на Международном форуме Kazan Digital Week 2023 министр назвал систему лучшей в стране.
ЕГР ЗАГС — государственный информационный ресурс, который включает сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния с 1926 года по текущий момент. Ведение реестра осуществляется с 1 октября 2018 года на всей территории России.
Решение презентовал директор компании «Микорд» Рамиль Габдрахманов. Система разработана на базе продукта компании — low-code-платформы Web-BPM, которая позволяет быстро разработать сложные высоконагруженные системы.
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