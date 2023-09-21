В Казани 45-летний пешеход попал под колеса иномарки

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Госавтоинспекцией Казани

Смертельный наезд произошел вечером в четверг, 21 сентября, на улице Воровского. Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, в результате ДТП погиб пешеход.

— 38-летний водитель автомобиля Kia, по предварительным данным, в нарушение пункта 8.1 ПДД РФ при начале движения не убедился в безопасности и совершил наезд на 45-летнего мужчину, который, в нарушение пункта 4.3 ПДД РФ, переходил дорогу в не предусмотренном для этого месте, в зоне видимости пешеходного перехода, — рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте еще до приезда медиков.

предоставлено realnoevremya.ru Госавтоинспекцией Казани

На прошлой неделе на улице Беломорской произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai повернул налево и не уступил дорогу водителю мотоцикла. 34-летний мужчина скончался в больнице.

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Айрат Назипов