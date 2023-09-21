Челнинский «Ремдизель» покупает пермский оборонный завод

Производитель бронированных автомобилей АО «Ремдизель» из Набережных Челнов выиграл торги по продаже производственных мощностей производителя реактивных систем залпового огня типа «Град» и «Смерч» — ПАО «Мотовилихинские заводы» из Перми.

— В ходе процедуры банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы» завершены торги по продаже профильного (стратегического) имущества, задействованного в основной производственной деятельности предприятия. В соответствии с опубликованным протоколом подведения итогов торгов, на участие в торгах поступила одна заявка участника торгов — акционерного общество «Ремдизель», с ценой предложения 1,3 млрд рублей, — сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «РТ-Капитал».

Согласно законодательству, договор с победителем должен быть подписан через месяц. Уточняется, что покупатель будет обязан сохранять целевое назначение имущественного комплекса и имущества мобилизационного назначения, а также выполнять договоры должника, связанные с выполнением гособоронзаказа.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps (Мотовилихинские заводы)

Российская машиностроительная компания «Мотовилихинские заводы» была основана в Перми в 1736 году. Свою историю предприятие начинало как медеплавильный завод. Во времена СССР он осуществлял ремонт паровозов, автомобилей и тракторов, изготавливал сельскохозяйственные машины, двигатели внутреннего сгорания, артиллерийские орудия и снаряды. В начале августа 2017 года предприятие вошло в процедуру банкротства — суд Пермского края ввел в отношении завода процедуру наблюдения. Также предприятие попало под санкции Евросоюза.

В июле министр обороны России Сергей Шойгу побывал в Набережных Челнах и проинспектировал АО «Ремдизель». Его сопровождал раис Татарстана Рустам Минниханов. Министр осмотрел на «Ремдизеле» образцы бронетехники, в том числе КАМАЗ с бронированной кабиной, специальный медицинский автомобиль «Линза», а также линию по модернизации многоцелевых бронетранспортеров МТ-ЛБ.

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Айрат Назипов