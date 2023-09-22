Спрос на лекарства от ОРВИ в России увеличился на 66%

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В России спрос на препараты для лечения респираторных заболеваний с 11 по 17 сентября в аптеках, обслуживаемых оператором «Первый ОФД», увеличился на 66%. Объем трат за этот период вырос на 81%, об этом сообщили «Реальному времени» в ВТБ со ссылкой на статистику аналитического сервиса «Продажи.рф».

С 11 по 17 сентября продажи медицинских масок стали выше на 60%, сумма трат выросла на 32% по сравнению с последней неделей лета. Всего с начала сентября россияне приобрели 46 тысяч упаковок масок более чем на 1,3 миллиона рублей.

Продажи ПЦР-тестов и анализов на антитела к коронавирусной инфекции и гриппу сохраняются на августовском уровне: траты жителей составляет примерно четыре миллиона рублей в неделю.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Интересно, что спрос на товары из этих категорий за последнюю неделю августа и первые недели сентября снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес к анализам упал на 80%, маскам — на 73%, лекарствам — на 14%. При этом средний чек на анализы стал ниже почти на 20%, а на маски и препараты для лечения — выше на 29% и 7% соответственно.

Напомним, в Татарстане в преддверии сезона ОРВИ и гриппа и ожидаемого роста заболеваемости коронавирусом в медучреждениях создают резерв лекарств и масок.

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Галия Гарифуллина