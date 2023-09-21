В Пестречинском районе Татарстана жителю вне очереди предоставили жилье — возбуждено дело

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК России) в отношении руководителя исполкома Пестречинского района из-за внеочередного предоставления жилья по договору социального найма. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Выяснилось, что исполком Пестречинского района Татарстана 30 июля 2016 года вне очереди заключил договор социального найма с местным жителем, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий. Однако в очереди до него уже стояли 115 человек.

В адрес руководителя исполкома Пестречинского района внесли представление об устранении нарушений, после чего договор социального найма расторгли, жилье освободили. Сейчас уголовное дело находится на стадии судебного рассмотрения.

В августе «Реальное время» рассказывало, как администрация Кировского и Московского районов Казани оставила местного инвалида без выплат по получению субсидий на улучшение жилищных условий. Мужчине пришлось обращаться в суд Кировского района.

В материалах делах говорится, что он состоял в очереди на улучшение жилищных условий с 1990 года. Заветные субсидии казанец должен был получить спустя 31 год, то есть в 2021 году. Все это время он жил в доме-интернате. Однако в этом же году мужчину перевели в дом престарелых, который находится в Набережных Челнах. Именно этот факт и послужил знаком для казанских властей, чтобы снять его с очереди. Ко всему прочему, городские чиновники решили даже не уведомлять инвалида о лишении субсидий.

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Маргарита Головатенко