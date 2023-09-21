В Казани проведут аукцион по продаже прав на сезонные нестационарные кафе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Комитет потребительского рынка Казани проведет электронный аукцион по продаже прав на размещение трех сезонных нестационарных кафе. Он запланирован на 16 октября.

Под размещение сезонных нестационарных кафе предлагаются уже установленные объекты по ул.Краснококшайской, вблизи дома №69, по ул.Маршала Чуйкова рядом с домом №23а и по ул.Юлиуса Фучика, 12в. Права на них готовы предоставить на три периода по 9 месяцев и на два периода консервации по 3 месяца.

Начальная стоимость права за период с учетом времени консервации для объекта по ул. Краснококшайской, вблизи дома №69, составляет 106,4 тысячи рублей, по ул.Маршала Чуйкова рядом с домом №23а — 128,8 тысячи. Для объекта по ул.Юлиуса Фучика, 12в ее оценили в 191 430 рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, летом 2023 года в Казани расширили схему размещения сезонных нестационарных торговых точек и объектов общепита. В списке было новое место для кафе по улице Юлиуса Фучика, 12в.

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Татьяна Демина