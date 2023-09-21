Сбер на Kazan Digital Week принял участие в обсуждении организации производственного процесса разработки ГИС в рамках «Гостех»

На Kazan Digital Week состоялась сессия «Конвейер разработки ГИС на платформе «Гостех» с участием вице-президента Сбербанка Алексея Козырева. В рамках сессии эксперты обсудили методические рекомендаций «Гостех» по организации производственного процесса разработки государственных информационных сервисов с учетом применения итерационного подхода к разработке.

Алексей Козырев в своем выступлении отметил, что разработанные методические рекомендации производственного процесса соответствуют лучшим мировым практикам и должны стать единым стандартом для всей отрасли в рамках перехода на единую цифровую платформу «Гостех». Также он отметил, что одной из ключевых ценностей единой цифровой платформы является обеспечение информационной безопасности как сервиса.

Алексей Козырев, вице-президент Сбербанка:

«Гостех» предоставляет операторам и разработчикам государственных систем информационную безопасность под ключ в виде набора сервисов. Конвейер безопасной разработки — это один из таких сервисов. Его использование разработчиками повысит уровень защищенности и надежности информационных систем и упростит их аттестацию на соответствие требованиям по информационной безопасности».

По его мнению, максимальная автоматизация сборки и проверок позволит устранить узкие места в производственном процессе, связанные с человеческим фактором и повысить качество сервисов. При этом, автоматизируя проверки, важно сохранить их прозрачность и сделать понятными для разработчиков.

В октябре 2020 года правительством РФ был запущен эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на платформе «Гостех».