ФРС США оставила базовую ставку без изменений

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Федеральная резервная система США решила сохранить процентную ставку по кредитным средствам на уровне в 5,25-5,5% годовых. Об этом сообщает Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC)

— Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. Для этих целей решено сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 5,25-5,5% годовых, — сказано в тексте.

Уточняется, что инфляция в США остается высокой, а уровень безработицы — низким. При этом экономическая активность расширяется уверенными темпами, считают в FOMC.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 25 б. п., до 5,25—5,5% годовых еще 26 июля. Это был самый высокий показатель за последние 22 года. Она увеличилась в 11-й раз с начала 2022 года.

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Айрат Назипов