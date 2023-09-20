Аналитики рассказали, какие виды риса предпочитают россияне

Аналитики сервиса «Пятерочка. Доставка» выяснили, какие виды риса наиболее популярны в России в целом и в отдельных городах. В основе исследованных данных, сделанных с 1 января по 6 сентября 2023 года в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Омске, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде, Красноярске, Краснодаре, Воронеже, Перми, Ханты-Мансийске и Владивостоке. Всего было заказано почти 52 тысячи тонн риса. При этом 97,4% от общей массы пришлось на пять самых популярных видов этого продукта: рис для плова (54,3%), пропаренный (21,8%), длиннозерный (15%), круглозерный (4,8%) и бурый рис (1,6%). Также россияне выбирали такие виды риса, как «Басмати», «Жасмин», «Индика», красный, смесь дикого и бурого, рис для паэльи, «Италика» и арборио.

Самыми большими любителями риса среди россиян оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Они заказали более 17% от всего доставленного риса. Эти города являются лидерами по потреблению каждого из перечисленных популярных видов риса.

Пристрастия жителей различных городов в большинстве случаев совпадают с общероссийской пятеркой, однако есть некоторые заметные различия. Полностью пять любимых видов риса повторяются в Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Омске, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Краснодаре, Воронеже и Перми.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийске бурому рису предпочитают «Басмати» — именно он занимает в этих городах пятую строчку топа.

В Волгограде популярность пропаренного риса немного ниже, чем у длиннозерного, поэтому здесь эти два вида поменялись местами в рейтинге.

У жителей Владивостока бурый рис оказался на 30% востребованнее круглозерного и занял четвертое место среди заказываемых видов.

Нижегородцы вывели свой город на четвертое место по потреблению риса для плова, пропаренного и длиннозерного. У самарцев — четвертое место по популярности у круглозерного и бурого риса, также жители обеспечили себе пятое место в рейтинге городов, где любят пропаренный рис.

Воронеж оказался на пятом месте по востребованности риса для плова и длиннозерного, в остальных категориях он в первую пятерку не вошел.