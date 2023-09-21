В Казани состоится запуск бренда JAECOO
28 сентября 2023 года состоится российская премьера бренда JAECOO и старт продаж его первой модели — интеллектуального кроссовера JAECOO J7, дебютировавшего на ХХ международном Шанхайском автосалоне. Запуск в том числе состоится и в Казани.
Автомобиль также готовится к запуску в Восточной Европе, а затем появится в Центральной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Австралии и других регионах. Являясь частью концепции O&J, марка JAECOO продолжает задавать тренды в автомобилестроении, предлагая инновации, которые предоставляют широкие возможности в сегменте городских внедорожников.
Название JAECOO («Джейку́») образовано от немецкого слова Jaeger («охотник») и английского Cool («крутой»). Автомобили JAECOO — это сочетание мощи и страсти для самодостаточных людей с изысканным стилем и утонченным вкусом, которые уверенно идут к своей цели.
Новый высокотехнологичный кроссовер JAECOO J7 унаследовал концепцию классических внедорожников, дополнив ее современными эстетическими элементами дизайна, что придает автомобилю неповторимость и брутальный внешний вид. Интерьер модели отличается многофункциональностью и высоким уровнем эргономики, предоставляя водителю и пассажирам широкий спектр инновационных технических решений. Мультимедийная система JAECOO J7, обладающая превосходными развлекательными и аудиовизуальными возможностями, создана на базе высокопроизводительного чипа Qualcomm 8155 и представлена на большом интерактивном дисплее диагональю 14,8 дюйма. Технология W-HUD представляет собой интеллектуальное управление множеством функций автомобиля, предоставляя водителю доступ к сведениям о поездке, режимам вождения, навигации и техническим показателям.
Новый кроссовер JAECOO J7 обладает безупречными внедорожными характеристиками. Благодаря уникальной системе ARDIS (All road drive intelligent system), автомобиль способен бескомпромиссно преодолевать различные препятствия вне зависимости от дорожных и климатических условий эксплуатации, обеспечивая водителю и пассажирам непревзойденный уровень комфорта и безопасности.
Открытие первых флагманских шоу-румов OMODA & JAECOO ожидается уже в этом месяце. И первые автомобили, модель JAECOO J7 уже есть в наличии в автосалоне Квазар, официального дилера JAECOO (Джейку) в Казани и РТ. Приглашаем в автосалон на тест-драйв по адресу: Казань, ул. Маршала Чуйкова, 54в, работаем ежедневно с 9 до 21ч, звоните +7 (843) 245-62-69.
Всю информацию о марке JAECOO и новом высокотехнологичном кроссовере JAECOO J7 можно узнать на веб-сайте, а также в социальных сетях: Telegram и Вконтакте.
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