Дроны и видеонаблюдение: «Казаньоргсинтез» приступает к остановочному ремонту

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез

«Казаньоргсинтез» 25 сентября приступит к плановому остановочному ремонту. Работы будут проведены на трех заводах КОСа: полиэтилен, пиролиз и энергопроизводство.

Одной из ключевых особенностей в этом году станет широкое использование цифровых инструментов при проведении ремонтных работ. Так, к примеру, при ремонте факелов будут использоваться инструменты дрон-сервиса для выявления дефектов труднодоступных мест. На ключевых позициях ремонта будут установлено видеонаблюдение с целью обеспечить качество выполняемых работ, а также поиск решений для исключения непроизводительных потерь.

В этом году в рамках ремонта большой объем работ запланирован по экспертизе промышленной безопасности оборудования с завершающимся ресурсом для обеспечения бесперебойной работы производств на проектных нагрузках. Одна из ключевых задач остановочного ремонта — проведение работ по реинжинирингу запчастей, ранее поставляемых и изготавливаемых заводами изготовителями оборудования.

В общей сложности планируется провести ремонт 239 единиц динамического оборудования, выполнить чистку более 640 позиций теплообменников, холодильников, колонн. За все время ремонта специалисты проведут проверку более 620 пружинных предохранительных клапанов, которые обеспечивают технологическую безопасность оборудования. Будет произведена плановая ревизия трубопроводов, ремонт изоляции.

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В остановочном ремонте будут задействованы более 1 800 специалистов, включая более 700 сотрудников подрядных организаций. В качестве обмена опытом при ремонте оборудования будет участвовать ремонтный персонал предприятий СИБУРа из других регионов: «Томскнефтехим», «Сибуртюменьгаз», а также для тиражирования опыта проведения остановочного ремонта будет представитель «Русвинила».

Проведение остановочного ремонта позволит повысить надежность и эффективность работы технологического оборудования «Казаньоргсинтеза», снизить риски остановов, тем самым уменьшив влияние на окружающую среду.

В период ремонта эпизодически в течение нескольких дней может наблюдаться повышенная интенсивность горения на факелах, что связано с текущим процессом подготовки к ремонту технологического оборудования. За состоянием атмосферного воздуха и недопущением превышения установленных норм ведется постоянный контроль автоматическими постами в городе и на границе санитарно-защитной зоны специалистами заводской лаборатории.

Пуск технологической цепочки после завершения ремонтных работ планируется во второй половине октября.