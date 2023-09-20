В Татарстане вновь ожидаются заморозки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане вторые сутки подряд прогнозируются заморозки. Они возможны местами ночью и утром в четверг, 21 сентября, на востоке республики.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, температуры могут опуститься до -1 градуса. В целом ночью 21 сентября ожидается от +7 до +12, в восточных районах — от +1 до +6°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Днем в четверг в Татарстане прогнозируется сильный юго-западный ветер порывами 15—17 м/с. Воздух прогреется до +20..+25 градусов.



Напомним, заморозки в Татарстане прогнозировались и ночью в среду, 20 сентября. Ожидалось до -2 градусов.

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Татьяна Демина