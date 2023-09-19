Глава Мордовии рассказал, как в регионе развивается проект по трудоустройству бывших заключенных

Глава Мордовии Артем Здунов рассказал гендиректору Агентства стратегических инициатив (АСИ), как в республике внедряют проект по трудоустройству бывших заключенных. Программу разработал институт региональных сервисных уполномоченных (РСУ) Мордовии.

Проект был представлен президенту России и поддержан ФСИНом.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила эффективность этой инициативы.

— Два направления, которые республика выбрала в качестве приоритетных, — повышение рождаемости и трудоустройство бывших заключенных — вырастают в большие федеральные проекты и уже показывают результаты. Надеемся, что инфраструктура, которая сегодня создается в рамках Национальной социальной инициативы, позволит такие решения выводить на федеральный уровень и принимать системные решения во всех субъектах Российской Федерации, — цитируют ее «Известия Мордовии».



Здунов выразил готовность делиться опытом с другими регионами. Проект уже привлек внимание Московской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Нижегородской областей, Ставропольского края и Удмуртии.

— Даже небольшая работа, например, помочь им [заключенным] пройти аттестацию, познакомиться с будущими работодателями, имеет достаточно весомый эффект, для нас в условиях ограниченности ресурсов это очень важно, — подчеркнул глава Мордовии.



Проект был разработан региональным сервисным уполномоченным республики Еленой Семелевой, которая работает в статусе советника главы региона. Чупшева сообщила, что приводит модель РСУ Мордовии другим регионам в качестве примера, потому что взаимодействие института региональных сервисных уполномоченных и властей здесь можно назвать образцовым.



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Галия Гарифуллина