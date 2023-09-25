Определение границ объектов культурного наследия в Тетюшском районе Татарстана подешевело на 39%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Работы по определению границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр ОКН народов России, в Тетюшском районе Татарстана подешевели на 39%, подсчитало «Реальное время». Контракт заключили почти на 1,9 млн рублей при начальной цене 3,1 млн рублей.



На подписание документа заявились четыре претендента. Они предложили за свои услуги 3,1 млн рублей, 2,07 млн рублей, 1,9 млн рублей и 1,898 млн рублей. Контракт в итоге заключили с индивидуальными предпринимателем из Ивановской области Александром Мартыновым.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия утвердил список ОКН, в отношении которых в Тетюшском районе необходимо определить границы. Всего их 23.

Завершить работы подрядчик должен до 25 декабря 2023 года. Предлагаемый последний срок направления проектов границ территорий объектов культурного наследия — 1 ноября. На выполненные работы устанавливается гарантийный срок — 24 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки.

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Татьяна Демина