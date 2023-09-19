Россия призвала Киргизию и Таджикистан воздержаться от «необдуманных шагов»

Москва призвала Бишкек и Душанбе не делать «необдуманных шагов» из-за противоречий в сфере пограничного размежевания. Заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

— Призываем друзей и союзников воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов, способных свести на нет достигнутые в последнее время позитивные результаты в переговорном процессе по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы, — говорится в заявлении.

Российская сторона исходит из того, что все имеющиеся противоречия должны решаться в рамках действующей двусторонней межправительственной комиссии исключительно политико-дипломатическими методами. Еще в министерстве напомнили, что вооруженные конфликты на постсоветском пространстве выгодны «коллективному Западу».

По данным СМИ, на прошедшей неделе в Киргизии допустили, что могут предъявить Таджикистану территориальные претензии на основании обнаруженных юридических и исторических документов. В свою очередь, Таджикистан выразил обеспокоенность этими высказываниями.

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Айрат Назипов