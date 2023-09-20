В Татарстане интерес к краткосрочной аренде загородного жилья увеличился вдвое

Спрос на посуточную аренду загородного жилья в Татарстане увеличился на 52% по сравнению с летом прошлого года. Предложение выросло на 35%, сообщают эксперты «Авито Недвижимости».



Более всего выросла доля предложения домов (она составила 59% от общего числа). Доля коттеджей составляет 35% от общего числа (-6% за год), дач — 7% (-2% за год), таунхаусов — всего 1% (доля осталась аналогичной).

realnoevremya.ru (архив)

Рост средних цен на краткосрочную аренду за год составил 17%. Стоимость аренды дома поднялась на 20% (с 5 до 6 тысяч рублей за ночь), дачи — на 17% (с 3 до 3,5 тысячи рублей), коттеджа — на 13% (с 8 до 9 тысяч рублей). Напротив, снять таунхаус в этом году можно дешевле на 20% (с 5 до 4 тысяч рублей).

Спрос на аренду загородного жилья в России летом этого года вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший прирост объема предложения по стране был зафиксирован в Дагестане и Кировской области (+58% в каждом), Воронежской области и Пермском крае (+44% в каждом), а также в Калужской области (+43%). Снизилось предложение только в Крыму (-12%).

Напомним, в июле аналитики сообщали, что за год в Татарстане спрос на краткосрочную аренду загородных объектов вырос вдвое. По сравнению с июлем прошлого года объем доступных на платформе лотов в республике увеличился на 38%, а спрос на краткосрочную аренду загородных объектов — на 57%.

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Галия Гарифуллина