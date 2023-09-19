Жители Татарстана стали реже жаловаться на проблемы с записью к врачу

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Жители Татарстана в 2023 году стали реже жаловаться на проблемы с записью на прием к врачам. Об этом сообщила начальник отдела лицензирования и контроля соблюдения лицензионных требований Росздравнадзора по республике Фарида Дучицкая на пресс-конференции.

— Стали обращаться реже по записи, — сказала она, уточнив, что этому способствовало появление единой горячей линии 122.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Фарида Дучицкая также рассказала, что за девять месяцев 2023 года в территориальный орган Росздравнадзора по Татарстану поступило 1 052 обращения. Это на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Из числа поступивших в 2023 году в территориальный отдел Росздравнадзора по Татарстану обращений 566 касались качества и безопасности медицинской помощи, 344 — лекарственного обеспечения. Вопросов лицензирования касались 52 обращения.

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Татьяна Демина