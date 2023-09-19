Татарстанцы стали реже обращаться в Росздравнадзор

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В 2023 году в Татарстане зафиксировали снижение числа обращений жителей в территориальный отдел Росздравнадзора. С начала года их поступило чуть более 1 тысячи.

— За девять месяцев 2023 года в территориальный орган Росздравнадзора по Республике Татарстан поступило 1 052 обращения, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев 2022 года поступило 1 230 обращений, — рассказала начальник отдела лицензирования и контроля соблюдения лицензионных требований территориального отдела Росздравнадзора по Татарстану Фарида Дучицкая на пресс-конференции.

Из числа поступивших в 2023 году в территориальный отдел Росздравнадзора по Татарстану обращений 566 касались качества и безопасности медицинской помощи, 344 — лекарственного обеспечения. Вопросов лицензирования касались 52 обращения.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

— Количество обращений не всегда говорит о наличии большого количества проблем, поскольку иногда обращения от населения дублируются, — обратила внимание Фарида Дучицкая.

По ее словам, в Татарстане в этом году увеличилось количество обращений с просьбой разъяснить те или иные нормы.

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Татьяна Демина