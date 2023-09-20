Произведения из Большого собрания изящных искусств в Казани привлекают все больше внимания других музеев

Фото: предоставлено realnoevremya.ru компанией ASG

Сотрудники Международного института культурного наследия провели рабочую встречу с представителями Музея-заповедника «Казанский Кремль», где обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.



— Коллекция Большого собрания изящных искусств ASG завоевала признание не только в России, но и у экспертов мирового значения. Например, авторитетный итальянский историк искусств Массимо Пулини высоко оценил частную коллекцию, — рассказывает директор Международного института культурного наследия Алина Булгакова.

Сегодня коллекция Большого собрания изящных искусств насчитывает более 7 000 тысяч экспонатов — все предметы подлинные и имеют необходимые документы. Она является одной из самых разнообразных и впечатляющих частных коллекций в Роcсии. Начало было положено в 2005 году бенефициаром компании Алексеем Семиным. Частично коллекция сегодня представлена в Доме приемов компании и Музее частных коллекций в Доме Александрова в Казани, а вся полнота собрания раскроется в здании Адмиралтейской конторы после его восстановления. Коллекция уникальна не только собранными шедеврами, но и тем, что это одна из немногих частных коллекций в России.

Музей частных коллекций в Доме Александрова является дополнением Дома приемов, расположен в старинном особняке, а его выставочное пространство — ода вкладу частных коллекционеров России в приумножение культурного наследия и его сохранения. Здесь залы названы в честь известных коллекционеров — Меншиковский, князей Юсуповых, графов Шереметевых, барона Штиглица и других. Для компании важно не только собирать искусство, но и популяризовать его — издавать журнал, проводить коллаборации с другими музеями. Каждое произведение, представленное в коллекции, обладает своей уникальной художественной ценностью.

— Начало сотрудничества с музеем-заповедником «Казанский Кремль» было положено в 2014 году. Тогда в выставочном зале «Манеж» работала выставка «Зарисовки усадебного быта», которая была посвящена реконструкции дворянских усадебных интерьеров, воссозданных предметами из Большого собрания изящных искусств. На ней были представлены образцы живописи, мебели, декоративно-прикладного искусства (фарфор, художественная бронза, часы, серебро, осветительные приборы) XVII—XIX веков, — вспоминает Алина Булгакова.

Ценность и уникальность коллекции Большого собрания изящных искусств признают крупные российские музеи. Напомним, что в декабре 2022 года две картины из собрания отправились на выставку «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» в Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» (г. Истра Московской области).

«Натюрморт с устрицами и куропатками» Франс Снейдерс. предоставлено realnoevremya.ru компанией

Первая картина авторства Франса Снейдерса «Натюрморт с устрицами и куропатками» (Фландрия, ок. 1610 г.). Вторая картина авторства Яна де Дюйтса «Рождество. Поклонение пастухов» (Фландрия, 1662 г.). На выставке было представлено 67 знаковых произведений признанных гениев Фландрии: Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса, Франса Снейдерса, Яна Брейгеля Бархатного, Давида Тенирса Младшего и самого Питера Пауля Рубенса.



Также на следующий год в Санкт-Петербурге запланирована выставка «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт», где шедевры из Большого собрания изящных искусств будут выставлены наравне с произведениями из Государственного Эрмитажа и Государственного музея истории Санкт-Петербурга. На выставку отправятся «Натюрморт с устрицами и куропатками» Франса Снейдерса и натюрморты Питера ван Бокля.

— Мы рады, что коллекция вызывает интерес со стороны как ценителей искусства, так и обычных людей. Для нас во взаимодействии с другими музеями важна сохранность и бережное отношение к нашим шедеврам. Перед началом совместной работы идет тщательная подготовка и изучение всех условий сотрудничества, — отметил директор музея.

Коллекция Большого собрания изящных искусств — яркий пример вклада бизнеса в развитие искусства и культуры в России. В компании много лет следуют своей миссии — «Инвестиции во благо!», она становится источником вдохновения для всех, кто ищет красоту и смысл в мире искусства!

Татьяна Харитонова