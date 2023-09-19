Казань в 2024 году примет Всероссийский библиотечный конгресс

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Казань в мае 2024 года примет Всероссийский библиотечный конгресс, а также ХXVIII Ежегодную конференцию Российской библиотечной ассоциации. Об этом сообщил президент РБА Михаил Афанасьев.

Мероприятия пройдут с 12 по 16 мая. Как рассказал Афанасьев, в день закрытия конгресса будут объявлены новый президент ассоциации и новая Библиотечная столица России.

Ожидается, что участие в конгрессе в столице Татарстана примут более 1,5 тысячи библиотекарей из России и стран зарубежья.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Казань стала Библиотечной столицей России 2024 года. Конкурсную заявку подавали Национальная библиотека Татарстана и Централизованная библиотечная система Казани. При выборе новой столицы главным критерием было состояние библиотечного дела в регионе.



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Максим Кокунин