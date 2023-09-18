Владимир Путин удостоил семью из Татарстана медалью ордена «Родительская слава»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Медали ордена «Родительская слава» удостоилась семья из Татарстана. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Награды удостоились Иршат Ханифов и Чулпан Ханифова. Эту же награду вручат семьям из Новгородской, Московской, Свердловской, Архангельской областей, а также семье из Ханты-Мансийского автономного округа.

Медалью «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), воспитывающие или воспитавшие четверых и более детей — граждан России в соответствии с требованиями семейного законодательства. Медаль была учреждена в 2010 году.

Месяц назад в казанском Кремле чествовали лучшие семьи Татарстана. Прием проводился от имени раиса республики Рустама Минниханова и его супруги Гульсины Миннихановой. Большинство гостей получили медаль ордена «Родительская слава». Еще две семьи, воспитывающие более 10 детей, удостоились медали «Родительская доблесть».

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Айрат Назипов