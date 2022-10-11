Президент России продлил на 2023 год действие продовольственного эмбарго

Действие указа 2014 года об антисанкциях, предполагающих продовольственное эмбарго, продлено на 2023 год, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.



Действие специальных экономических мер продляется с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала запрет ввели на год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года — до конца 2017 года, затем продлевали ежегодно.

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Маргарита Головатенко