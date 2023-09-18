Банк ЗЕНИТ увеличил выдачу потребкредитов на 37%

Банк ЗЕНИТ за 8 месяцев 2023 года выдал потребительских кредитов на общую сумму 5,5 млрд рублей, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего заемные средства оформляли мужчины в возрасте от 34 до 40 лет. Наибольший объем был предоставлен в Республике Татарстан. Средний чек составил 712 тыс. рублей, а средний срок — 4 года.

По потребительскому кредиту Банка ЗЕНИТ в первый месяц действует фиксированная ставка 4% годовых, далее ставка рассчитывается индивидуально. Клиенты могут получить заемные средства до 5 млн рублей на срок до 5 лет. Платежи можно вносить в мобильном приложении, на сайте, в банкоматах или в отделениях Банка ЗЕНИТ, а также через банки-партнеры. Предусмотрено досрочное погашение без комиссии.

Также в Банке ЗЕНИТ доступны программы «Кредит под залог недвижимости» и «Легкий кредит под залог недвижимости» по ставке от 14,19% годовых. В залог принимаются квартиры, апартаменты, индивидуальные жилые дома, таунхаусы с земельным участком или коммерческая недвижимость. Клиенты могут оформить кредит на сумму до 40 млн рублей и на срок до 25 лет.

Подробные условия и процентные ставки размещены на сайте банка. Подать заявку можно любым удобным способом: в офисе Банка ЗЕНИТ, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн», интернет-банке или через специальную форму на сайте.

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