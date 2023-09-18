В России предложили разрешить свидания арестантов с адвокатами по ВКС

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Минюст России предложил разрешить свидания арестантов с адвокатами в СИЗО в режиме видео-конференц-связи (ВКС), сообщает «Коммерсантъ».



Ведомство ссылается на негативный опыт пандемии коронавируса, когда очные свидания затруднялись санитарными ограничениями. Однако эксперты утверждают, что основной проблемой остается нехватка помещений для свиданий в ряде СИЗО. Адвокаты могут по многу часов стоять в очередях, и видеосвязь могла бы решить эту проблему.

Организовывать дистанционные свидания предлагают путем оборудования отдельных кабинетов как для защитника, так и для подозреваемого или обвиняемого. Помещения оборудуют двусторонней видеосвязью с обеспечением конфиденциальности переговоров. Допускается «использование действующих кабинетов следователей и адвокатов».

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников считает, что до 80% работы адвоката в СИЗО не требует конфиденциального общения, поскольку относится к обсуждению бытовых вопросов, таких как условия содержания.

— Проблема очередей в СИЗО актуальна. Если оборудование позволит ускорить проведение встречи с доверителем хоть и в формате ВКС, это может оказаться востребованным. Если сегодня практика дистанционного участия обвиняемых из СИЗО в судебных разбирательствах стала обыденностью, почему не предоставить такую возможность общения с защитниками, — считает управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В конце мая 2022 года начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН Игорь Вединяпин сообщил, что в России переполнены 50 из 203 следственных изоляторов. Наиболее сложная ситуация наблюдается в девяти регионах, среди которых — Татарстан. Он призвал внести поправки, которые позволят чаще избирать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. «Реальное время» говорило на эту тему с известным в Казани и за ее пределами адвокатом Русланом Нагиевым.

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Маргарита Головатенко