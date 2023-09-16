Модернизация очистных сооружений на территории Татарстана выполнена на 95%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации выполнены на 95%. В работе из 11 объектов остаются три, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По его словам, за текущую неделю были завершены работы на пяти объектах в Апастовском, Мамадышском и Зеленодольском районах. Также на этой неделе была полностью выполнена программа по восстановлению уличного освещения.

Как отметил министр, в настоящее время продолжаются работы по строительству сетей в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Общее выполнение работ по 9-ти объектам составило 41%. На текущей неделе завершены работы на одном объекте в Сабинском районе, рассказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Кировском районе Казани обновят комплекс инженерных сооружений, предназначенных для отвода сточных вод. На эти цели из республиканского бюджета власти выделят полмиллиарда рублей. В число работ, которые необходимо выполнить до декабря текущего года, войдут валка деревьев, расчистка канав и даже ремонт канализационно-насосной станции. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин