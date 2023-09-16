Венгрия ввела запрет на ввоз еще 20 видов аграрной продукции с Украины

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Венгрия ввела запрет на ввоз с Украины зерна и еще 20 видов аграрной продукции, потому что их поставки по сниженным ценам нанесли ущерб местным фермерам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства страны Иштвана Надя.

— Проблемы, аналогичные украинскому демпингу зерновых, возникли и в других секторах, таких как производство яиц и курятины, а также пчеловодство. Беспошлинный импорт украинской сельскохозяйственной продукции, полное отсутствие там стандартов производства ЕС, которые делают европейскую продукцию более дорогой, и, следовательно, низкий уровень цен на нее — это структурные проблемы, которые не ограничиваются производством сельскохозяйственных культур, — сказал он.

Надь рассказал, что Венгрия и другие страны Центральной Европы привлекали к этому внимание Еврокомиссии и просили ее найти «общее решение». Тем не менее она отказалась продлить после 15 сентября установленный ранее запрет на поставки с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур.

Напомним, весной Польша и Венгрия уже запрещали импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня 2023 года. В ответ на это Еврокомиссия заявила о неприемлемости введенных односторонних запретов. Обе страны указывали, что запрет — вынужденная мера, вызванная отсутствием реакции со стороны Еврокомиссии на свои требования предоставить европейскую помощь венгерским и польским фермерам, несущим значительные убытки из-за затоваривания рынков этих стран аграрной продукцией с Украины.



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Максим Кокунин