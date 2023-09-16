Польша запретит въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Польша с воскресенья запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского.

— В связи с публикацией 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезда на территорию ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь, — сказал он.

Напомним, сегодня в полночь Финляндия запретит въезжать в страну зарегистрированным в России автомобилям. Ограничения не будут распространяться на граждан ЕС и членов их семей, а также на дипломатов. Еще в страну будут пускать машины, которые выполняют гуманитарные миссии.

Автомобили, уже прибывшие в Финляндию и имеющие российские номера, должны быть вывезены из страны до 16 марта 2024 года, сказано в сообщении ведомства.

Ранее эстонские власти также запретили въезд на территорию государства на автомобилях с российскими номерами. Это решение они объяснили санкциями. Также поступили Латвия и Литва.

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Максим Кокунин