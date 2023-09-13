Эстония запретила въезжать в страну на автомобилях с российскими номерами

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Эстонские власти запретили въезд на территорию государства на автомобилях с российскими номерами. Решение объяснили санкциями.

— Мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций, — ссылается RT на главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса.

Уточняется, что запрет на въезд на авто с российскими номерами действует вне зависимости от того, на каком основании владелец пребывает в Эстонии.

realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

На днях в Еврокомиссии заявили, что в страны ЕС въезд на зарегистрированных в России автомобилях и провоз некоторых личных вещей запрещен. Напомним, таможенный код 8703 включает в себя легковые авто и другие транспортные средства, которые предназначены для перевозки менее чем десяти человек. В ЕК уточнили, наиболее вероятно к «вывозимым» из России относятся машины с российскими номерными знаками и зарегистрированные в стране.



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Айрат Назипов