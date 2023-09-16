На 62 году жизни скончался актер Вячеслав Гришечкин, сыгравший в сериалах «Солдаты» и «Бригада»

Фото: скриншот realnoevremya.ru с видео в YouTube

На 62 году жизни скончался заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин. Об этом сообщил его коллега, артист московского Театра на Юго-Западе Антон Белов на своей странице во «ВКонтакте».

— Вячеслав Германович. Родной. Покойся с миром! <...> Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра. <...> Навсегда в сердце, — написал он.

Напомним, Гришечкин служил в театре на Юго-Западе с момента его открытия, а также работал в РАМТ, возглавлял Волжский драматический театр, руководил театральной студией при Московском университете МВД России. Артист снялся в 167 кинокартинах, наиболее популярными из которых являются сериалы «Солдаты», «Счастливы вместе» и «Бригада».

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Максим Кокунин