«Это важный шаг для татарстанского кино»: Минтимер Шаймиев оценил фильм Байбулата Батуллы «Бери да помни»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первый президент Татарстана и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев посмотрел фильм «Бери да помни». Вместе с ним на показе присутствовал сам режиссер Байбулат Батулла, исполнитель одной из главных ролей писатель Рабит Батулла, а также председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдуллин.

Шаймиев отметил необычный сюжет и глубокий смысл фильма. Он поблагодарил Батуллина за фильм, подчеркнув, что это новый и важный шаг для татарстанского кино.

— Я не могу оценивать фильм как кинематографист, но могу сказать как зритель — спасибо за музыку, которая звучит в кино; за то, что работа оператора и художника как будто переместила меня в деревню Аняково, в которой я рос. Было ощущение, что фильм снимался там. Это важный шаг для татарстанского кино. Спасибо и желаю не останавливаться, — сказал он.

Напомним, в четверг в российском прокате вышел дебютный полнометражный фильм Байбулата Батуллы «Бери да помни» с его отцом, писателем Рабитом Батуллой, в одной из главных ролей. Казанская премьера многообещающей трагикомедии прошла в конце прошлой недели. Казанский режиссер, зарекомендовавший себя в Москве, показывает, что такое татарская деревня из нашего общего детства. За национальным колоритом скрывается понятная любому человеку проблема взросления. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин