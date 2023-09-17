В Татарстане выросла младенческая смертность

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За январь — июль 2023 года в Татарстане умерли 66 детей в возрасте до одного года. Это на два случая, или на 3,1%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата.

На 1 тысячу родившихся в Татарстане по итогам января — июля 2023 года пришлось 3,1 случая младенческой смертности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 10,7%.

Младенческая смертность за первые семь месяцев 2023 года увеличилась в пяти регионах Приволжского федерального округа. Помимо Татарстана это Пензенская область (+66,7%), Ульяновская область (+21,7%), Оренбургская область (+16,7%) и Марий Эл (+11,1%).

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе младенческая смертность по итогам января — июля 2023 года сократилась на 12,8%, или на 77 случаев. За семь месяцев в ПФО умерли 525 детей в возрасте до одного года.

Напомним, рост младенческой смертности в Татарстане наблюдался и по итогам первого квартала 2023 года. За январь — июнь умерли 57 детей в возрасте до одного года, что на одного ребенка, или на 1,8%, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



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Татьяна Демина