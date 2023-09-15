Волонтеры из Казани разработали аптечки по запросам бойцов

Волонтеры проекта «Ценим жизнь» из Казани разработали аптечки второго эшелона «Маруся», руководствуясь пожеланиями бойцов. В столице Татарстана наладили их производство — их комплектуют и для них отшивают 350 человек, сообщает RT.



Аптечки второго эшелона, кроме необходимых для экстренной помощи препаратов, содержат медикаменты и перевязочные материалы. Такие аптечки, как правило, располагаются на поясе или сбоку бронежилета.

Проектом руководит санинструктор Ильнар Зинатуллин с позывным Счастливчик:

— Когда объявили СВО, я сразу понял, что должен быть там. Буквально одним днем уволился и в марте уже был «за лентой». Объяснял ребятам с нуля основы первой помощи, — рассказал он.

В сентябре прошлого года Зинатуллин вернулся в Казань, где его пригласили в проект «Золотые руки ангела» помочь организовать пошив тактических носилок. Сначала этим занимались всего шесть человек, но в итоге все вылилось в проект «Ценим жизнь», в котором уже 350 участников.

Кроме носилок и аптечек, волонтеры делают еще ряд необходимых на фронте вещей. Параллельно развиваются другие направления, например психологическая помощь бойцам и их семьям.

Аптечку назвали в честь дочери разработчицы — Маруся:

— На передовой очень ценится что-то не казенное, а свое, что напоминает о доме. Поэтому аптечка «Маруся» (по-татарски — Марьям), с хорошим человеческим именем, была тепло принята бойцами, — отметил руководитель проекта.

«Маруси» отшиваются и комплектуются согласно роду войск. В комплект входит аптечный подсумок, карточка учета травм бойца, справочник тактической медицины и ряд необходимых лекарств.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко